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Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщили РИА Новости в РУП "Абхазская железная дорога".

С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.

"С 7 августа возобновится железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. А с 15 августа - с Самарой", - сказал представитель АЖД,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 109, выздоровевших - 37. Трое скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 696 тысяч человек скончались.


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