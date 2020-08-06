После призыва председателя СППА в Фонд страхования военнослужащих перечислено более 65 млн драмов

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян 21 июля обратился с призывом к предпринимателям Армении и к нашим соотечественникам, добившимся успехов на своих предприятиях за рубежом, по мере возможности принять участие в пополнении Фонда страхования военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в Союзе промышленников и предпринимателей Армении, по убеждению председателя Союза промышленников и предпринимателей Армении, таким образом содействию, оказываемому предпринимателями Армянской армии, будет придан более адресный, целенаправленный и скоординированный характер: “Во имя наших будущих побед, в поддержку мирной жизни нашей Родины и укрепления государственности”.

В течение двух недель после призыва, обращенного к армянским предпринимателям, они перечислили в Фонду страхования военнослужащих 65 050 000 драмов.

Сбор средств предпринимателей продолжается.