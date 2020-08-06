Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом впервые достигло в Крыму 39, это рекордный показатель с начала года.

"За 5 августа на территории республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть - при скрининге здоровых лиц", - сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов во "ВКонтакте".

Ранее максимальный для региона показатель был зарегистрирован 4 июля - тогда врачи выявили 38 инфицированных за сутки,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1386 COVID-положительных. 16 пациентов умерли, 986 выписаны после выздоровления.