Время в Ереване: 11:07:36,   6 Август

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом впервые достигло в Крыму 39, это рекордный показатель с начала года.

"За 5 августа на территории республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть - при скрининге здоровых лиц", - сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов во "ВКонтакте".

Ранее максимальный для региона показатель был зарегистрирован 4 июля - тогда врачи выявили 38 инфицированных за сутки,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1386 COVID-положительных. 16 пациентов умерли, 986 выписаны после выздоровления.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации