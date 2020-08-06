Число армян, погибших в результате взрыва в Бейруте, достигло 11

Число армян, погибших в результате взрыва в Бейруте, произошедшего 4 августа, достигло 11, число раненых доходит до нескольких десятков. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян и добавил, что эти цифры не окончательные. “Офис главного уполномоченного по делам диаспоры и я лично связались с представителями духовных, образовательных, здравоохранительных, благотворительных, информационных структур армянской общины Ливана и с послом Армении Ваагном Атабекяном, провели предварительную оценку ситуации и нужд армянской общины Ливана. Согласно информации, полученной из общины, в настоящее время в первую очередь необходимо следующее: помощь в доставке лекарств (особенно для людей с хроническими заболеваниями), доставка питания и воды, оказание материальной помощи при ремонте квартир, магазинов, церквей, общественных центров в армянонаселенных кварталах и облегчение и содействие процессу репатриации для желающих”, - сообщил Синанян.

Он отметил, что представители общины указали на вторичную необходимость - оказание психологической помощи общине. Синанян сообщил, что общинные деятели также проводят оценку потребностей, но для окончательного анализа необходимо некоторое время. “Сегодня вечером состоится собрание руководителей общин во главе с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I, в ходе которого будут обсуждены именно эти вопросы. В телефонном разговоре с Католикосом Арамом I была обсуждена общая ситуация в Ливане и ситуация в армянской общине. Сейчас все усилия направлены на правильную оценку ситуации, которая позволит сделать содействие более целенаправленным. Для организации систематизированной работы я на постоянной связи с Арамом I. На основании анализа потребностей, проводимого нашим офисом, будут предложены и текущие варианты помощи. С премьер-министром и с другими ведомствами мы обсуждаем весь комплекс дальнейших шагов Армении”, - написал Заре Синанян.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане объявлен трехдневный траур. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения. Среди жертв взрыва есть 11 армян.