Специальный рейс из Армении в Ливан состоится 8 августа

Специальный рейс, который доставит срочную помощь, направляемую правительством Республики Армения в Ливан, состоится 8 августа. Как передает Арменпресс, об этом на заседании правительства 6 августа сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“Уже ведутся подготовительные работы, сегодня вечером мы завершим программу. Обсуждается несколько вариантов самолета, сегодня вечером окончательно будет укомплектована и направляемая помощь. В конце дня в нашем офисе будет завершено и обсуждение вариантов, и в субботу будет организован вылет”, - представил Авинян.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане объявлен трехдневный траур. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения. Среди жертв взрыва есть 11 армян.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян сообщила, что правительство Армении посредством Министерства иностранных дел и офиса главного уполномоченного по делам диаспоры находится на постоянной связи с правительством Ливана и с руководителями общинных структур с целью оказания помощи братскому Ливану. В результате обсуждений были уточнены основные потребности. Правительство Армении в Бейрут направит целевую помощь как на правительственном, так и общинном уровне. Помощь правительства Армении будет оказана в виде медикаментов, медицинского оборудования, продуктов питания и других предметов”. Помощь правительства Армении поступит очень скоро, специальным рейсом”.

Норайр Шогикян