Жители Польши получили загадочные посылки с семенами из Китая

Неизвестные семена получают по почте из Китая жители Польши, сообщает Польское телевидение.

"Одной из первых такую загадочную посылку получила жительница Явожно (Силезское воеводство). Женщина, однако, не заказывала посылок из Китая, и это стало поводом для осторожности", - говорится в сообщении. Получательница посылки передала находившиеся в ней семена соответствующим службам.

"Ее обеспокоило то, что в посылке были какие-то семена, которые не имели никакого обозначения, все надписи были по-китайски. Она даже не смогла понять, что это за семена", - говорит заместитель катовицкого воеводского инспектора защиты растений и семян Агнешка Гурская,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным канала, посылки "своим внешним видом могут наводить на мысль, что внутри находится китайская бижутерия".

" Это очень опасная ситуация. Они могут угрожать сельскохозяйственным культурам", - отметил государственный инспектор защиты растений и семян Анджей Заман.

По данным польского телеканала, ранее подобные посылки с загадочными семенами из Китая получали в Великобритании, Португалии, Испании, США.

Ранее также сообщалось, что загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают от анонимных отправителей в Японию. Отмечалось, что на посылках стоит обозначение почты Китая и указанные обратные адреса также китайские, но МИД КНР настаивает на том, что штампы почты поддельные и отрицает какую-либо связь своей страны с загадочными посылками.