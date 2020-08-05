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В Грузии встретили первых туристов после возобновления авиасообщения

В Грузии встретили первых туристов после возобновления авиасообщения

Первые туристы прибыли в Грузию после возобновления авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщила глава минэкономики страны Натия Турнава на брифинге.

Грузия открыла в августе регулярное авиасообщение с Германией, Францией, Латвией, Литвой и Эстонией.

"Осуществляются рейсы из Мюнхена, завтра мы ожидаем первый самолет из Риги. Недавно прилетел борт из Парижа. Мы так же продолжаем переговоры с другими компаниями для поэтапного открытия авиасообщения, но, конечно же, с учетом эпидситуации", — заявила Турнава,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава администрации туризма Мариам Квривишвили сказала на брифинге, что прибывшие из Мюнхена и Парижа туристы не проходят обязательный карантин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.

 


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