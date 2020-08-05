Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд

Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту, прогремевшего во вторник, в $3-5 млрд. Об этом сообщил в среду телеканал LBC.

Аббуд также заявил о гибели 10 пожарных, направленных на место инцидента, и отметил, что жители города, оставшиеся без крова, могут исчисляться сотнями,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



Мощный взрыв прогремел накануне в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной случившегося стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.