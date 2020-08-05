Белоруссия снизит закупку нефти в РФ в августе

Белорусские НПЗ в августе снизят закупки нефти у российских компаний до 1,21 млн тонн с 1,58 млн тонн в июле.

"Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн тонн нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн тонн, из которых 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом. Остальное – по нефтепроводу", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко журналистам.

Он подтвердил, что на август запланированы две танкерные поставки азербайджанской и американской нефти общим объемом 160 тыс. тонн,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Снижение объемов нефтепереработки связано с плановым ремонтом ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.).

Как сообщалось, компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана, ГНКАР) 2 августа отправила в Белоруссию пятую партию азербайджанской нефти. Общий объем поставок нефти из Азербайджана достиг 420 тыс. тонн.

Ранее также сообщалось, что российские нефтяные компании в январе-июле 2020 года поставили в Белоруссию 6,14 млн тонн нефти, что на 37,4% меньше, чем в январе-июле 2019 года.