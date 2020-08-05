Тайфун "Хагупит" утром в четверг принесет в Приморье сильные дожди, а в пятницу переместится к Сахалину, где вызовет ливни и штормовой ветер, сообщают синоптики двух регионов.

Тайфун "Хагупит" во вторник обрушился на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян, власти эвакуировали более 380 тысяч жителей. "Хагупит" стал четвертым в этом году тайфуном, достигшим Китая.

"В ночь на четверг тайфун "Хагупит"… выйдет уже в стадии обычного циклона на север Желтого моря и нанесет максимальный удар северной половине Корейского полуострова. В первой половине дня циклон выйдет в северо-западную часть Японского моря и направится… к юго-восточному побережью Приморья", - говорится в сообщении Примгидромета,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

К утру 6 августа в юго-западных районах Приморья начнутся дожди. Днем сильные, местами очень сильные, дожди быстро распространятся на южную половину края. В отдельных районах ожидаются грозы, на побережье – сильный ветер, похолодает на 2-4 градуса.

"В пятницу, 7 августа, циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении и к концу дня выйдет на юго-запад Охотского моря.

Во Владивостоке ближайшей ночью начнется дождь, ожидается сильный ветер. В пятницу осадки прекратятся.