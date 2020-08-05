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Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз

Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал о факторах, влияющих на развитие рака.

Он отметил, что генетикой можно объяснить около 15% случаев развития онкологии, тогда как мутации, связанные с возрастом и образом жизни, имеют большее значение. В частности, врач указал на то, что курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака, а алкоголь дополнительно повышает риски,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки, — объяснил онколог.

Он добавил, что организм сможет "прийти в себя" только через десять лет после того, как человек бросит курить.

Также Каприн рассказал о роли возраста, отметив, что в после 65 каждые пять лет на десять процентов увеличивается количество клеточных мутаций, которые иммунитет уже не способен сдерживать.


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