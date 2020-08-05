При взрыве в порту Бейрута погиб гражданин Бельгии

Гражданин Бельгии погиб в Ливане в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщила в среду бельгийский премьер-министр Софи Вильмес.

"Мы выражаем соболезнования всем пострадавшим и их близким в эти трудные времена. В частности, и [близким] нашего соотечественника, который погиб в этой трагедии", - сказала она.

Во вторник глава МИД королевства Филипп Гоффен сообщил, что два сотрудника посольства Бельгии в Ливане и два члена их семьи получили легкие ранения в результате взрыва. Также было повреждено здание дипломатической миссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов и автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

По последним данным, погибли более 100 человек, около 4 тыс. пострадали.