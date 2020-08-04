В сквере Маштоца прекращены строительные работы

Строительные работы, осуществляемые в настоящее время в сквере Маштоца, с 4 августа прекращены из-за нарушений норм разрешения на строительство.

Как передает «Арменпресс», об этом при встрече с журналистами сказал мэр Еревана Айк Марутян.

“Гражданин, получивший разрешение на строительство, отклонился от норм, и если кто-то выходит за рамки закона, то он должен быть наказан. До вчерашнего дня составлено уже 4 протокола: один в феврале, один в мае и два в июле. Штрафы выписаны, а в связи с последним протоколом началось рассмотрение отклонений. Мы направили им письмо, и на этом основании сегодня для уточнения количества отклонений работы были прекращены. К сожалению, наши застройщики очень часто идут на подобные нарушения”,- сказал Марутян.

Уже несколько дней против строительных работ в ереванском сквере Маштоца проходят акции протеста. Экологи бьют тревогу о срубленных деревьях.

Лилит Демурян