Постоянный представитель Арцаха в Армении почтил память жертв Геноцида армян

4 августа постоянный представитель Республики Арцах в Республике Армения Сергей Казарян в сопровождении сотрудников постоянного представительства посетил Мемориальный комплекс Цицернакаберд и пантеон Ераблур, воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян и героев, павших в Арцахской освободительной войне. Об этом «Арменпресс» сообщили в постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения.

Постоянный представитель посетил также Центральный клинический военный госпиталь МО, встретился с военнослужащими, раненными во время боевых действий в Тавуше. Сергей Казарян от имени президента и властей Республики Арцах выразил им признательность за их патриотизм, проявленную преданность и пожелал им скорейшего выздоровления.