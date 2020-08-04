Для Степанакертского центра здоровья матери и ребенка будет организован сбор средств

4 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал рабочее совещание, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся приобретения необходимого оборудования и имущества для нового Центра охраны здоровья матери и ребенка в Степанакерте. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент Арутюнян отметил, что основные строительные работы нового здания находятся на завершающей стадии, и после обсуждений со специалистами и ответственными за сферу было принято окончательное решение о его сдаче в эксплуатацию в качестве роддома, а действующее здание послужит для лечения инфицированных COVID-19.

Ответственные за сферу представили президенту доклады о закупке необходимого оборудования и имущества, заверив, что в список включена только продукция ведущих компаний, соответствующая всем современным требованиям.

Учитывая актуальность вопроса, президент отметил, что для приобретения оборудования правительство в вопросе кредитования приобрело договоренность с ЗАО “Арцахбанк”, кроме того для сбора соответствующей суммы и погашения предоставленных банком кредитных средств Всеармянский фонд “Айастан” организует сбор средств.

В совещании приняли участие министр здравоохранения Арарат Оганджанян, министр финансов Ваграм Багдасарян, исполнительный директор ЗАО “Арцахбанк” Артак Балаян, специалисты сферы здравоохранения и другие должностные лица.