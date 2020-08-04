Нуне Саркисян обсудила с маленькими читателями свою книжку “Волшебные кнопки”

Издательство “Зангак” инициировало ряд вебинаров с участием супруги президента Республики Нуне Саркисян, в ходе которых она с детьми ведет непосредственную беседу о своих книжках. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На очередной встрече г-жа Нуне Саркисян обсудила с детьми свою книжку “Волшебные пуговицы”. В ходе обсуждения она также ответила на вопросы 5 - 10 летних читателей.

“Волшебные кнопки” - второе издание книжки “Садап: сказка, которая действительно сбылась”, изданной в 2005 году в Ереване. Это сказка о десятилетней девочке Садап Дарзи, которая хочет избавить мир от проблем.

Дети, участвующие в обсуждении, сначала представили свои мысли о борьбе добра и зла, а затем рассказывали сценки из книги. Целью вебинара было поощрение детей к свободному выражению свои мыслей, научить их рассуждать, работать в команде и различать зло и добро в соответствии с их возрастными представлениями.

Отвечая на вопросы малышей, г-жа Нуне Саркисян подчеркнула, что нужно иметь хороших друзей, быть добрыми и заботливыми по отношению к людям, стремиться помогать им. Она сообщила, что будет продолжение книга, а в ближайшие дни будет издана другая ее работа под названием “Муравьеды”.

Госпожа Саркисян была впечатлена как рассуждениями детей, так и созданными ими рисунками, работами из пластилина, изображающими образы героев книги - куклы и пуговицы.

Отметив, что описанные в книге случаи, кажется, совпадают с сегодняшней ситуацией эпидемии, г-жа Саркисян призвала детей быть внимательнее и осторожнее и соблюдать все правила гигиены.

Отвечая на вопрос о чистом городе, описанном в своей книге, она, отметила: “Я мечтаю, чтобы наступил день, когда наш Ереван станет таким же чистым, как Чистый город. Давайте хранить в чистоте наши дома, наши подъезды, наши дворы, наши улицы”.

Ожидая, что подобные встречи будут продолжительными, г-жа Нуне Саркисян пожелала детям веселого и здорового лета и призвала читать много книг. “Никогда не отчаивайтесь в трудных ситуациях, потому что вы - сильные и умные армянские дети”, - сказала Нуне Саркисян.