Адвокаты отказались представить суду документы о стоимости имущества Кочаряна

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян представил позицию оборонной команды относительно предоставления суду информации об имуществе и банковских счетах Кочаряна, находящихся под арестом.

“Обязанность обоснования стоимости имущества Роберта Кочаряна возложена не на защитников, а на орган, осуществляющий производство. У нас нет четкого убеждения, что содержание требуемых судом документов не будет использовано во вред господину Кочаряну. Стоимость имущества, находящегося под арестом, никоим образом не может оправдать оставление в силе незаконного решения следователя, и на данном этапе мы воспользуемся нашим правом, предусмотренным частью 5 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса”, - как передает «Арменпресс», заявил Алумян.

На предыдущем судебном заседании защитники второго президента Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна ходатайствовали об отмене запрета на их имущество и банковские счета. Судья Анна Данибекян потребовала от защиты предоставить полную информацию об имуществе и банковских счетах, находящихся под арестом.