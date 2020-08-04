Артур Месчян не подавал заявления об отставке: Айк Марутян

Появившиеся в прессе сведения об увольнении главного архитектора Еревана Артура Месчяна не соответствуют действительности. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал мэр Еревана Айк Марутян. Господин Месчян все еще на должности, однако, еще до начала своей деятельности он сообщил, что будет работать около 2 лет. Я пока не получал от него ни одного заявления, он не подавал заявления об отставке, но он останется верным своему обещанию”, - отметил мэр Еревана.

23 октября 2018 года решением мэра Еревана Айка Марутяна Артур Месчян был назначен главным архитектором Еревана.

Лилит Демурян