Полиция проводит расследование по факту демонтажа вагонов-домиков на территории Амулсара

Полиция проводит соответствующее расследование по факту демонтажа вагонов-домиков на территории Амулсара. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Армянский экологический фронт распространил заявление, в котором отмечается, что компания “Лидиан Армения” демонтировала вагоны-домики людей, охраняющих Амулсар, и вместо них поставила свои.

“Это неприемлемое посягательство на реализацию права на мирное сопротивление. Тем более, учитывая, что, согласно официальным данным полиции, эти вагоны-домики не находились на территории частной компании”, - отмечено в заявлении Армянского экологического фронта, в котором они призывают граждан к протесту.

Компания “Лидиан Армения”, в свою очередь, заявила, что сняла с собственной территории незаконное имущество.

“Сегодня утром компания “Лидиан Армения” инициировала удаление с территории компании вагонов-домиков, незаконно находящихся на законной территории “Лидиан” уже в течение двух лет. Компания “Лидиан Армения” имеет все разрешения на проведение работ на территории Амулсара, которые никоим образом не отменены и даже не прекращены на некоторое время”, - говорится в заявлении компании.

Различные природоохранные организации и ряд граждан уже начали акцию протеста и предприняли автопробег к этой территории.