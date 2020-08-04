5 августа временно будет прекращено газоснабжение села Нор Артамет Котайкской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 5-го августа с 10:00 до 16:00 будет прекращено газоснабжение потребителей села Нор Артамет Котайкской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.