Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Пожарные-спасатели потушили пожары на территории в 2,5 га

Пожарные-спасатели потушили пожары на территории в 2,5 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 3 августа поступило 3 сигнала о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Шенгавит - 3 000 кв/м;

В городе Мегри Сюникской области - 3 000 кв/м;

На участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Аштарак - 2 га.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации