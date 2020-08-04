Пожарные-спасатели потушили пожары на территории в 2,5 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 3 августа поступило 3 сигнала о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Шенгавит - 3 000 кв/м;

В городе Мегри Сюникской области - 3 000 кв/м;

На участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Аштарак - 2 га.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.