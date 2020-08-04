Пожарные-спасатели потушили пожары на территории в 2,5 га
09:32, 4 Август, 2020
В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 3 августа поступило 3 сигнала о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
В частности:
В Ереване: в административном районе Шенгавит - 3 000 кв/м;
В городе Мегри Сюникской области - 3 000 кв/м;
На участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Аштарак - 2 га.
Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.
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