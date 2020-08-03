Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

В Китае произошел взрыв на химзаводе

В Китае произошел взрыв на химзаводе

Пять человек пострадали, еще четыре числятся пропавшими без вести в результате взрыва в понедельник на химическом заводе в городе Сяньтао на территории провинции Хубэй в центральной части КНР. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло в 17:30 по местному времени (12:30 мск). Пожарные уже потушили возгорание, все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу.

Причина происшествия выясняется. Спасатели продолжают поиски пропавших, ведется следствие.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации