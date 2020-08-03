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СМИ: в столице Сомали произошел взрыв

СМИ: в столице Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в понедельник в столице Сомали Могадишо. Как передает Арменпресс, об этом сообщил сомалийский информационный портал Garowe.

По его данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на одной из улиц города, вблизи ресторана.

В результате инцидента возможны жертвы, отмечает портал.


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