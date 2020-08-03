3 августа президент Республики Араик Арутюнян созвал рабочее совещание, посвященное проблемам жилых зданий столицы, находящихся в аварийном состоянии. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства отметил, что проблема должна получить комплексное решение согласно степени аварийности зданий. В этом контексте первым было рассмотрено аварийное здание № 8 на улице Тиграна Меца в Степанакерте, которое, по профессиональным оценкам, в плане сейсмической безопасности находится в самом уязвимом состоянии и вопрос требует скорейшего разрешения.

Прослушав доклады мэра Степанакерта Давида Саркисяна, министра градостроительства Арама Саркисяна и председателя Государственного комитета кадастра Карена Шахраманяна, президент республики поручил в течение месяца решить вопрос временного жилья для 36 семей, возместить им арендные платы и параллельно начать работы по капитальной реконструкции и ремонту этих зданий. Араик Арутюнян также отметил, если после проведенных укрепительных работ, будут семьи, которые не захотят вернуться в свои квартиры, правительство предложит им другое решение.