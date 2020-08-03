Плановые отключения газоснабжения в Ереване и в селе Лчашен Гегаркуникской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 4-го августа с 10:00 до 14:00 будет прекращено газоснабжение потребителей административного района Эребуни г. Еревана по следующим адресам улицы Хоренаци от 221/4 до 232, переулка 2 улицы Вормнадирнери от 7 до 21, с 10:00 до 18:00 газоснабжение газопотребителей части села Лчашен Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.