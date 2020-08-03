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Европарламент призвал к санкциям в отношении некоторых чиновников Азербайджана

Европарламент призвал к санкциям в отношении некоторых чиновников Азербайджана

Вторая по величине фракция в Европейском парламенте, Прогрессивный альянс социал-демократов (S&D), призвала Европейский союз ввести санкции против некоторых азербайджанских чиновников.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Постоянная комиссия НС РА по евроинтеграции.

«Учитывая серьезность ситуации с правами человека в Азербайджане, мы призываем Европейский Союз ввести адресные санкции против должностных лиц Азербайджана, ответственных за репрессии против оппозиции и гражданского общества в Азербайджане», - говорится в заявлении.

Фракция также заявила, что недопустимо, чтобы президент Азербайджана Ильхам Алиев использовал эпидемию COVID-19, эскалацию военной напряженности в отношениях с Арменией, в качестве предлога для уничтожения остатков политической оппозиции в стране.


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