Европарламент призвал к санкциям в отношении некоторых чиновников Азербайджана

Вторая по величине фракция в Европейском парламенте, Прогрессивный альянс социал-демократов (S&D), призвала Европейский союз ввести санкции против некоторых азербайджанских чиновников.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Постоянная комиссия НС РА по евроинтеграции.

«Учитывая серьезность ситуации с правами человека в Азербайджане, мы призываем Европейский Союз ввести адресные санкции против должностных лиц Азербайджана, ответственных за репрессии против оппозиции и гражданского общества в Азербайджане», - говорится в заявлении.

Фракция также заявила, что недопустимо, чтобы президент Азербайджана Ильхам Алиев использовал эпидемию COVID-19, эскалацию военной напряженности в отношениях с Арменией, в качестве предлога для уничтожения остатков политической оппозиции в стране.