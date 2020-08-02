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Спасатели потушили пожары  на 7 га растительных участков

Спасатели потушили пожары  на 7 га растительных участков

1-го августа   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 11 сигналов о  пожарах на территории  площадью 200 квадратных   метров и более  в различных травянистых районах страны.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, 

в административном районе Ачапняк Еревана сгорело 500 квадратных метров,

в городе Эчмиадзин Армавирской области 3000 квадратных метров, в селе Артимет 2000 квадратных метров, 5 га на шоссе Эчмиадзин-Маргара,

в городе Абовян Котайкской области - 1000 квадратных метров, в городе Чаренцаван - 300 квадратных метров, в городе Бюрегхаван - 8000 квадратных метров, в деревне Ариндж - 1000 квадратных метров, в деревне Гетамей - 2500,

в городе Капан Сюникской области 1000 квадратных метров, 600 квадратных метров в деревне Брнакот.

Спасатели  изолировали и потушили пожары.


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