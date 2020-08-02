Спасатели потушили пожары  на 7 га растительных участков

1-го августа в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 11 сигналов о пожарах на территории площадью 200 квадратных метров и более в различных травянистых районах страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,

в административном районе Ачапняк Еревана сгорело 500 квадратных метров,

в городе Эчмиадзин Армавирской области 3000 квадратных метров, в селе Артимет 2000 квадратных метров, 5 га на шоссе Эчмиадзин-Маргара,

в городе Абовян Котайкской области - 1000 квадратных метров, в городе Чаренцаван - 300 квадратных метров, в городе Бюрегхаван - 8000 квадратных метров, в деревне Ариндж - 1000 квадратных метров, в деревне Гетамей - 2500,

в городе Капан Сюникской области 1000 квадратных метров, 600 квадратных метров в деревне Брнакот.

Спасатели изолировали и потушили пожары.