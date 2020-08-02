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В последнем туре  Roma  обыграла  Juventus— Мхитарян в игре не участвовал

В последнем туре  Roma  обыграла  Juventus— Мхитарян в игре не участвовал

В последнем туре чемпионата Италии по футболу Roma соревновалась с  Juventus  в выездной игре.

Как  передает Арменпресс, в Турине футболисты Juventus открыли счёт в первом матче. Отличился Игуаин. Однако позже Roma забила три мяча. Сначала Калинич восстановил равновесие в счете, а затем Перотти стал автором дубля. Счет матча Juventus-Roma - 1:3.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в   резерве, он  не принимал участия в игре.

В сезоне Серии А 2019/20 Roma заняла 5 место и получила право участвовать в Лиге Европы.

 

Подготовила Варвара Айрапетян

 


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