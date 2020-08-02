В последнем туре Roma обыграла Juventus— Мхитарян в игре не участвовал
00:38, 2 Август, 2020
В последнем туре чемпионата Италии по футболу Roma соревновалась с Juventus в выездной игре.
Как передает Арменпресс, в Турине футболисты Juventus открыли счёт в первом матче. Отличился Игуаин. Однако позже Roma забила три мяча. Сначала Калинич восстановил равновесие в счете, а затем Перотти стал автором дубля. Счет матча Juventus-Roma - 1:3.
Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в резерве, он не принимал участия в игре.
В сезоне Серии А 2019/20 Roma заняла 5 место и получила право участвовать в Лиге Европы.
Подготовила Варвара Айрапетян
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