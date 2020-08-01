В Институте Мергеляна вспыхнул пожар

1-го августа в 14:17 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в одноэтажном строении в Институте Мергеляна на крыше вспыхнул огонь, необходима помощь спасателей.

На вызов категории сложности 2 выехали 6 боевых расчетов Ереванского управления пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.