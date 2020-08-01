Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

В Институте Мергеляна вспыхнул пожар

В Институте Мергеляна вспыхнул пожар

   1-го августа    в 14:17 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что   в одноэтажном строении в Институте  Мергеляна на крыше вспыхнул огонь, необходима  помощь спасателей.  

На вызов категории сложности 2 выехали 6 боевых расчетов Ереванского управления  пожарно-спасательного отряда и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации