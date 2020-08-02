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Траектория истории

Траектория истории

2 августа 1851г. родился Погос Нубар-паша, сын видного армянского политика, премьер-министра Египта Нубара-паши. Погос Нубар также является одним из основателей Всеобщего Благотворительного Союза Армении и первым президентом. Он возглавлял делегацию, которая участвовала в саммите в Париже.

*          2 августа 1922г. родился Габриэль Аркалян, венгерский актер армянского происхождения.

*           2 августа 1927г. родился Пол Гарабедиан, американский прикладной математик и численный аналитик армянского происхождения.

*           2 августа 1939г. родился Альберт Нальчайян, психолог.

*           2 августа 1944г. родился Гурген Галстян, карикатурист.

*           2 августа 2010  умер Азат Гаспарян, армянский актер театра и кино.

*           2 августа 2006   умер Овсеп Эмин, деятель армянской освободительной борьбы.

*           2 августа 1945 года завершилась Потсдамская конференция, где обсуждался ряд вопросов, связанных с Европой после Второй мировой войны. В конференции приняли участие президент США Гарри Трумэн, представитель СССР Иосмф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

*           2 августа 1972г. Египет, Ливан и Сирия объявили о создании Федерации Объединенных Арабских Республик.

М.А.

 


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