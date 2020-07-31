Глава армянской делегации направил письма руководству ПА ОБСЕ об азербайджанской агрессии

Руководитель армянской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Айк Конжорян 31 июля направил письма председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели, генеральному секретарю Роберто Монтелле, другим членам руководства и представителям 55 делегаций. Как сообщает Арменпресс, в своих письмах он представил фактические доказательства заявлений, которые предшествовали инициированной Азербайджаном 12 июля военной агрессии и показывают реальные намерения и планы Азербайджана.

В письмах отмечается, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Ашот Микаелян был убит азербайджанским снайпером 27 июля, что еще раз свидетельствует об агрессивных и деструктивных действиях Азербайджана.

Внимание коллег по ПА ОБСЕ было также обращено на заявления Турции, сделанные во время турецко-азербайджанских военных учений в Нахиджеване, а также действия Турции, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

Помимо официальной переписки, регулярно проводятся также телефонные разговоры с международными партнерами, чтобы представить происходящие в регионе процессы, а также глава армянской делегации призывает к осуждению агрессивных дестабилизирующих действий Азербайджана.