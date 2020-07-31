Правительство окажет помощь ресторанному бизнесу в сохранении рабочих мест

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей ресторанного бизнеса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены проблемы сферы и возможности их решения. “Ваша инициатива стала поводом для встреч с представителями всех секторов нашей экономики в ближайшем будущем, чтобы мы могли более локально обсудить и попытаться понять, что можем сделать, чтобы не только преодолеть экономический кризис, но и еще больше повысить конкурентоспособность и эффективность отдельных сфер и нашей экономики в целом. Думаю, что даже в условиях кризиса мы не должны забывать эту повестку дня. Чем проактивнее мы будем в кризисной ситуации, чем лучше мы будем проводить определенную политику в отношении долгосрочного горизонта, тем лучше”, - отметил премьер-министр Пашинян.

Затем представители ресторанного бизнеса подняли волнующие их вопросы, представили возникшие вследствие коронавируса проблемы и предложения по их решению. В частности, представители частного сектора выразили удовлетворение реализуемыми правительством антикризисными экономическими мероприятиями и подчеркнул важность возможной помощи в сохранении рабочих мест в ресторанном секторе. По их словам, это поможет отрасли выйти из кризиса с минимальными потерями.

Министр экономики Тигран Хачатрян сообщил, что этот вопрос под председательством премьер-министра уже обсуждался в правительстве, и сейчас готовится проект оказания государственной помощи бизнесу в целях сохранения рабочих мест. Министр представил подробности о предусмотренных проектом механизмах помощи.

Премьер-министр поручил в течение предстоящей недели продолжить обсуждение проекта с частным сектором, дополнить его с учетом предложений последних и представить на утверждение правительства. Глава правительства подчеркнул необходимость постоянного развития сектора услуг и призвал представителей бизнеса выступить с инициативами по созданию современных ресторанов и кафе в областях, что также важно для улучшения атмосферы в общинах.