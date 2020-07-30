25-летний полузащитник российского клуба «Химки» Аршак Корян будет выступать за сборную Армении. До этого Корян играл за сборную России (до 16, 17, 18, 19 и 21 года), а также за сборную Армении (до 17 лет). Как передает Арменпресс, в разговоре с официальным сайтом ФФА Корян поделился своими впечатлениями в связи с приглашением в национальную сборную:

«Для меня большая честь и гордость выступать в национальной сборной Армении. На поле, как всегда, я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Я общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как я себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, который готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Я также постараюсь внести свой вклад в успехи сборной».

Аршак Корян родился 17 июля 1995 года в российском городе Сочи. За свою карьеру он играл в следующих командах:

«Локомотив» (Москва, Россия) - 2013-2014

«Витесс» (Нидерланды) - 2015-2017

«Локомотив» (Москва, Россия) - 2017

«Химки» (Россия) - 2018 –