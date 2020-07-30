Премьер-министр надеется, что кризис эпидемии COVID-19 завершится в сентябре

Никол Пашинян надеется, что кризис эпидемии COVID-19 завершится в сентябре. Об этом премьер-министр высказался на заседании правительства, добавив, что в течение последних 15 дней эпидемиологическая ситуация в Армении существенно улучшилась. “Впервые после 11 июня мы имеем менее 9 000 активных случаев. 6 дней подряд мы имеем менее 400 ежедневных случаев. Таким образом, у нас есть возможность сломить эпидемию, и это возлагает на каждого из нас особую ответственность”, - сказал Никол Пашинян, напомнив, что пик эпидемии был 6 июля.

Как передает «Арменпресс», глава правительства отметил важность соблюдения установленных противоэпидемических правил и отметил, что через несколько дней начинается процесс раздачи пенсий, и нужно сделать все, чтобы в почтовых отделениях не было накоплений. В этом контексте премьер-министр дал поручения министру высокотехнологичной промышленности Акопу Аршакяну и председателю Центрального банка Мартину Галстяну.

“К сожалению, мы уже уверены, что до конца туристического сезона авиаперевозки не будут восстановлены в обычном режиме. Это означает, что наши граждане, которые могли бы провести свой отдых за рубежом, должны воспользоваться возможностями внутреннего туризма.

У нас есть задача вывести эпидемию из повестки жизни общества. Это не означает, что не будет случаев заболевания, но они будут не на уровне кризиса. Нам сегодня выдался шанс, как мы осуществим его, зависит от нас. Надеемся, что в сентябре мы зафиксируем конец кризиса”, - сказал Никол Пашинян.