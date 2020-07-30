Газета “Айастани Анрапетутюн”: Вера жить – “Зов рода”

“В селе Мец Тагер Гадрутского района Арцаха родился один из ярких представителей армянской литературы Арташес Кагриян, который недавно ушел из земной жизни, оставив после себя прекрасные стихи и рассказы, которые, как он говорил, нынешнее поколение связывают с нашим прошлым.

Автор многочисленных литературоведческих, публицистических статей. Писателя узнаваемыми сделали его произведения такие произведения как: “Зов рода” “Иллюзия”, “Память горы”, “Грустная мелодия”, “Беседа с самим собой”. В апреле 2018 г. 81-летний А. Кагриян стал автором передачи “Гир” Общественного телевидения Арцаха. Известный автор на вопрос, почему он три части своей книги “Зов рода”, первая из которых была издана в советские годы - в 1978 году, а вторая и третья - в 2003 году, не считает томами, и почему не было их презентаций, ответил со всей скромностью. В томах пишут великие писатели, и он не обижается на то, что не делается презентация его опубликованных книг, он пишет для будущего, и когда-нибудь поколения его оценят. Он отметил, что живет в своем родном селе, проживает обычные будни крестьянина, и многие даже не знают, что он писатель...”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.