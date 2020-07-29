Индия помогает Армении в борьбе с коронавирусом: президент коснулся ситуации

Президент Армении Армен Саркисян 29 июля принял посла Индии в Армении Кишана Дана Девала.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Саркисян попросил передать свою благодарность президенту Индии Раму Нат Ковинду и его давнему другу премьер-министру Нарендре Моди за поддержку Армении.

Армения закупила партию антивирусного препарата «Ремдесивир» (Remdesivir) из Индии. Препарат считается одним из самых эффективных в борьбе с короновирусом. Индийский производитель Hetero labs безвозмездно передал администрации президента определенное количество препарата.

Президент Саркисян выразил уверенность, что препарат будет эффективным в борьбе с эпидемией. «Мы все знаем, что Индия является одним из крупнейших производителей фармацевтической продукции, - сказал президент республики. - Армения одной из первых приобрела препарат, надеюсь, результаты будут удовлетворительными для всех. Вместе мы сможем эффективно бороться с коронавирусом».

Армен Саркисян также поблагодарил компанию Hetero labs за предоставление партии лекарств администрации президента. «Мы передадим ее министерству здравоохранения, чтобы поддержать наших соотечественников, которые столкнулись с трудностями в результате коронавируса, особенно жителей наших приграничных районов, поскольку в эти дни у них возникли дополнительные трудности из-за агрессии, спровоцированной соседней страной».

Посол Кишан Дан Девал от имени индийской компании выразил надежду, что помощь будет полезна для Армении. «Мы надеемся, что это лекарство поможет резко снизить кривую роста коронавируса. Мы надеемся также, что это поможет народу Армении вернуться к нормальной жизни», - сказал посол.

В ходе встречи президент Республики также коснулся недавних военных действий и эскалации ситуации, спровоцированной Азербайджаном на участке Тавушской области армяно-азербайджанской границе.

«В то время, когда мы и весь мир сражаемся с общим врагом - коронавирусом, несмотря на то, что почти все конфликты в мире прекратились, наш сосед - Азербайджан, попытался использовать в негативном ключе это «окно возможностей», чтобы спровоцировать агрессию на армяно-азербайджанской границе», - сказал президент Армен Саркисян.

Он отметил, что, как президент Республики он горд тем, что наши Вооруженные силы вновь продемонстрировали свою способность всецело защищать свою Родину.

В то же время президент Саркисян отметил, что у него есть определенные опасения, одно из которых касается довольно агрессивной риторики нашего южного соседа - Турции. «Турция использует в отношении Армении неподобающую в международных отношениях лексику, и делает это без какой-либо причины, - сказал президент Армен Саркисян. - Это страна, где 105 лет назад был совершен Геноцид армянского народа».

Другая обеспокоенность президента республики связана с тем, что Азербайджан пытается создать впечатление, что Армения представляет угрозу для международной инфраструктуры, проходящей через территорию Азербайджана. «Это полная чушь», - сказал президент Саркисян.

Следующее беспокойство президента республики касалось официальных заявлений правительства Азербайджана о том, что Баку может нанести удар по Мецаморской АЭС. «Я сам физик, и у меня есть очень четкое представление о реальных последствиях, которые могут произойти, если вдруг такие действия будут предприняты, - сказал президент Армен Саркисян. - В этом случае у нас будет кавказский Чернобыль, от которого пострадает не только Армения, но и все, весь регион».