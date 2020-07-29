Апелляционный суд отклонил апелляцию прокуратуры по вопросу меры пресечения Микаэла Минасяна

Апелляционный уголовный суд Армении не удовлетворил апелляцию прокуратуры на судебный акт суда первой инстанции об отказе в аресте бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна. Как передает Арменпресс, об этом написал защитник Микаэла Минасяна Мигран Погосян.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Комитета по государственным доходам, экс-послу Армении в Ватикане Микаелу Минасяну предъявлено обвинение в незаконном обогащении, сокрытии данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию, и легализации имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем. Микаел Минасян не признает предъявленные обвинения. Он объявлен в розыск.