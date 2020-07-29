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Апелляционный суд отклонил апелляцию прокуратуры по вопросу меры пресечения Микаэла Минасяна

Апелляционный суд отклонил апелляцию прокуратуры по вопросу меры пресечения Микаэла Минасяна

Апелляционный уголовный суд Армении не удовлетворил апелляцию прокуратуры на судебный акт суда первой инстанции об отказе в аресте бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна. Как передает Арменпресс, об этом написал защитник Микаэла Минасяна Мигран Погосян.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Комитета по государственным доходам, экс-послу Армении в Ватикане Микаелу Минасяну предъявлено обвинение в незаконном обогащении, сокрытии данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию, и легализации имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем. Микаел Минасян не признает предъявленные обвинения. Он объявлен в розыск.


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