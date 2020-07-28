Погибший в результате выстрела противника капитан награжден орденом «Боевой крест» 1-й степени

Принимая во внимание предложение премьер-министра, президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении погибшего 27 июля в результате выстрела противника контрактного военнослужащего Ашота Микаеляна орденом «Боевой крест» 1-й степени. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Военнослужащий Ашот Микаелян 27 июля, около 01:10 часов, в результате снайперского выстрела противника получил смертельное огнестрельное ранение в боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении границы Республики Армения.