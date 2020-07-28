Нет необходимости в дополнительном тестировании встречавшихся с Лукашенко официальных лиц: Геворгян

Нет необходимости дополнительно тестировать премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других членов правительственной делегации, которые 17 июля встретились в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом в беседе с Арменпресс заявила пресс-секретарь премьер-министра Республики Армения Мане Геворгян, отвечая на замечание о том, что Лукашенко заявил, что он бессимптомно переболел коронавирусом, и за несколько дней до этого объявления он встретился с премьер-министром Армении и членами делегации.

«После прибытия в Ереван из Минска все члены армянской делегации прошли тест на коронавирус, ответы были отрицательными. В настоящее время нет необходимости в тестировании», - сказала Геворгян.

16-17 июля делегация правительства Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном находилась в Минске для участия в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. В ходе визита 17 июля премьер-министр Республики Армения встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. 28 июля Александр Лукашенко объявил, что бессимптомно переболел коронавирусом.