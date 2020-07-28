Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армения первичный и основной игрок в деле своей обороны

“Россия, конечно, имеет свои интересы в нашем регионе, и, с учетом этих интересов, она абсолютно не заинтересована, чтобы Турция, мягко говоря, совала бы нос, тем или иным образом была бы включена в переговорный процесс, или осуществляла бы какие-то действия. Россия прекрасно продемонстрировала Турции, что хотя и говорилось, что учения были предназначены для проверки боеспособности Южного военного округа, но они всем напомнили, что у России здесь есть 102-я военная база и есть свои интересы, и она выступают в качестве партнера Армении. Предпринятые ею шаги привели к снижению соответствующих действий Азербайджана. С одной стороны, это было направлено Турции, с другой - Азербайджану, что с нашей стороны, конечно, приветствуется. Но в качестве основного гаранта своей обороны, своей безопасности выступает именно Армения. Хотя, мы, конечно, рассматриваем Россию как важного игрока в нашем регионе, и готовы в рамках представленных ею соответствующих разумных подходов провести обсуждение с азербайджанской стороной для снижения напряженности и установления долгосрочного мира”.

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