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В Стамбуле азербайджанцы избили молодого армянина: Пайлан обратился в МВД

В Стамбуле азербайджанцы избили молодого армянина: Пайлан обратился в МВД

В Стамбуле группа азербайджанцев избила молодого армянина. Как передает Арменпресс, об этом пишет армянское периодическое издание «Агос», добавляя, что живущие и работающие в Турции армяне также подвергаются азербайджанской агрессии. Инцидент произошел несколько дней назад. Отмечается, что сначала пошел разговор о карабахском конфликте, потом азербайджанцы напали.

Видеозапись избиения была выложена в социальной сети.

Турецкий депутат Гаро Пайлан обратился в министерство внутренних дел.

«Необходимо принять срочные меры против нападений и провокационных действий против армян, проживающих в Турции. Стоящие за этими атаками темные руки должны быть раскрыты», - написал он на своей странице в Facebook.


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