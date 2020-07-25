К 203-летию Айвазовского: Национальная картинная галерея проведет онлайн-выставку

Цикл мероприятий «Дни Айвазовского» по случаю 203-й годовщины гениального мариниста армянского происхождения Ованеса Айвазовского состоится 24-29 июля. В рамках совместной программы с Картинной галереей Феодосии Национальной галереи Армении запланированы виртуальные экскурсии, лекции, викторины, знакомство с потомками великого художника.

В беседе с Арменпресс Анна Егиазарян, заместитель директора Национальной галереи Армении, напомнила, что коллекция Национальной галереи Айвазовского является второй по величине в мире. Первая - это дом-музей Ованеса Айвазовского.

«Мы выставляем авторские работы в обоих залах нашей галереи. 28 июля, в 22:00, на официальных страницах Facebook центра «Дом Москвы» будет представлен онлайн-тур, в рамках которого специалисты представят жизнь Айвазовского. Они будут говорить об авторских работах», - сказал Егиазарян.

По ее словам, в галерее представлено более 80 работ художника. Среди экспонатов - картина «Ной спускается с Арарата», которой будет уделено особое внимание, «Христофор Колумб» и другие работы.

«Айвазовский всегда вызывает повышенный интерес. В 2017 году мы отметили его 200-летний юбилей. Выставка, организованная по этому случаю, была уникальной не только для нашей галереи, но и для нашей культурной жизни, поскольку ни одна выставка никогда не имела такого большого количества посетителей. И сегодня, в 203-й день рождения интересующихся им все еще великое множество», - подчеркнула Анна Егиазарян.

Говоря о деятельности в виртуальном домене в целом, Егиазарян сказала, что работа в онлайн-домене не является формальной. Она напомнила, что с марта, когда в стране было объявлено чрезвычайное положение, галерея всегда была активна, анализировала работу, разрабатывала новые программы, чтобы поддерживать связь с посетителями посредством ежедневных публикаций. Они реализовали программу, в рамках которой были выставлены архивные экспонаты галереи. Некоторые работы выставлялись впервые. В результате проектов была сформирована большая армия последователей.

Замдиректора Национальной галереи подчеркнула, что в ближайшее время будет задействовано много интересных инициатив. В следующем году исполняется 100 лет самой галереи. В этом году разрабатывается ряд программ и проектов.

Серия мероприятий «Дни Айвазовского» организована центром «Дом Москвы». Виртуальный тур по галерее Айвазовского в Феодосии будет проводить директор галереи Татьяна Гайдук.

В рамках мероприятий потомки Айвазовского из Австралии, Великобритании, России и США отметили 203-летие своего прадеда видеообращениями и рассказали интересные истории.

Анжела Амбарцумян