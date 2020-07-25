«Айастани Анрапетутюн»: ЕС фактически станет «трансфертным союзом»

«Хотя сторонники Соединенных Штатов Европы приветствуют достигнутое соглашение и называют его победой «общеевропейского курса», пронационально настроенные политики считают создание фонда злоупотреблением властью со стороны Европейской комиссии. Алиса Вайдаль, член руководства партии «Альтернатива для Германии», заявила: «Свершился окончательный грех Европы. Так называемый «фонд восстановления» является незаконным, Евросоюз берет на себя долги, не имея функций государственного или финансового органа. В результате Германия гарантирует деньги, которые не контролируются ее парламентом и бюджетом».

Другими словами, согласно Die Zeit, Европейская комиссия действует так, словно она имеет государственные и финансовые полномочия. И это создает опасный прецедент. На самом деле, по словам наблюдателей, «общий долг» существует уже давно. Несмотря на давнюю оппозицию со стороны Германии, канцлер Ангела Меркель, тем не менее, поддержала инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по спасению Европейского Союза от краха и поддержанию общего рынка».

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