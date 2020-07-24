Посольство Армении представило правоохранительным РФ органам преступные действия азербайджанцев

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян встретился с проживающими в России армянами, чтобы обсудить проблему нападения азербайджанских группировок на армян. Как сообщает Арменпресс, проживающие в России армяне отметили, что их родственники были избиты азербайджанскими группами, в их адреса звучала нецензурная брань, хотя они не совершали никаких противоправных действий. Они поинтересовались у посла, будет ли решена эта проблема или необходимо привлечение армянской общины.

Посол ответил, что это организованные нападения, цель которых заключается в том, чтобы армяне отреагировали на эти действия. Провокационные действия азербайджанских групп организованы и имеют геополитические соображения.

«Они хотят, чтобы вы, будучи эмоциональными людьми, реагировали на эти действия. Естественно, их действия являются преступлением. Мы проинформировали все правоохранительные органы - следственные органы, федеральную службу и т.д.», - сказал Тоганян.

Посол сообщил, что в связи с этим сотрудники посольства встретились с представителями всех ветвей власти в России, сообщив им, что подобные действия азербайджанских группировок могут привести к этническому конфликту.

Тоганян с сожалением отметил, что 23 июля эти провокационные акции стали массовыми.

«Все это направлено на то, чтобы подорвать основы этнического равновесия, вывести армян из колеи и создать конфликт. Это было сделано вчера: подожгли машины, избили людей, многие получили ранения», - подчеркнул посол.