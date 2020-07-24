Омбудсмен РФ готова приложить усилия для снижения напряженности между армянами и азербайджанцами

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова готова взаимодействовать с омбудсменами Армении и Азербайджана для решения конфликтов между двумя народами. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении российского уполномоченного, которое приводим полностью:

«Крайне обеспокоена начавшимися в г. Москве беспорядками между представителями армянского и азербайджанского народов, о которых стало известно из мониторинга средств массовой информации 24 июля 2020 года.

Разжигание ненависти и физическое насилие на почве этнической принадлежности является недопустимым в любом цивилизованном обществе, подрывает основы закрепленных в международных универсальных и региональных актах прав и свобод человека и гражданина и может привести к их массовым нарушениям и невосполнимым потерям.

Призываю всех участников конфликта к решению возникающих споров в рамках имеющихся правовых механизмов, а также выражаю готовность к взаимодействию со своими коллегами – Защитником прав человека Республики Армения А. Татояном и Уполномоченным по правам человека Азербайджана А. Алиевой, по незамедлительному принятию мер для защиты прав и свобод их соотечественников».