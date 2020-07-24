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В Киеве совершены попытки поджогов принадлежащих армянам заведений общественного питания

В Киеве совершены попытки поджогов принадлежащих армянам заведений общественного питания

В Союзе армян Украины осуждают попытки поджогов заведений общественного питания, принадлежащим представителям общины. Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, в заявлении организации сказано: 

«Мы расцениваем поджоги кафе, владельцы которых являются представителями общины, как попытку втянуть общину в политические процессы. Мы категорически осуждаем любые проявления насилия и призываем соблюдать закон и не вовлекать общину в политические процессы. Руководство организации находится на постоянной связи с правоохранительными структурами и рассчитывает на оперативное расследование имеющихся случаев».

Как уточняет издание, известно о двух случаях попытки поджога в разных окраинах Киева. Согласно имеющейся информации, жертв нет, в результате пожара пострадали отдельные части заведений.


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