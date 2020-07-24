Ушел из жизни постановщик Александр Кочарян

Скончался режиссер, актер, заслуженный педагог, профессор Александр Кочарян.

«Арменпресс», ссылаясь на официальную страницу Союза театральных деятелей Армении в Facebook сообщает, что Кочарян ушел из жизни 24 июля. Союз выражает глубокие соболезнования семье, родным и коллегам Кочаряна.

Александр Кочарян родился 14 августа 1938 года в Ереване. Учился на актерском отделении Ереванского художественно-театрального института. Около пяти лет он прослужил в капанском районном театре, где сыграл более 20 главных и второстепенных ролей. Был деканом театрального факультета Ереванского художественно-театрального института, в 1986 - 1996 гг. -проректором по учебно-научной работе в Армянском государственном педагогическом институте им. Х. Абовяна. Был заведующим кафедры режиссуры и культурологии массовых торжеств института.

Александр Кочарян поставил спектакли “Приезжий из Рангуна”, “По следам шпиона”, “Дорогая любовь” и другие. Он имел степень кандидата искусствоведения, звание доцента кафедры режиссуры. Был членом Союза и Президиума театральных деятелей Армении. В 1981 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Армении.