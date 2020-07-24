Тропический шторм "Ханна" сформировался в Мексиканском заливе, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 65 километров в час. Шторм движется со скоростью 11 километров в час. В настоящее время он находится в 620 километрах юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для ряда прибрежных районов Техаса объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что шторм обрушится на территорию штата в субботу.