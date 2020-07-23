В ЕС заявили, что Лондон не показал готовность достичь соглашения с Брюсселем

Великобритания за последние недели не продемонстрировала готовность достичь соглашения с Евросоюзом по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам очередного раунда переговоров между Брюсселем и Лондоном.

"Мы искренне и конструктивно продолжали взаимодействовать, однако за последние пару недель Великобритания не показала тот же уровень взаимодействия и готовность найти решения", - сказал он.

Он также добавил, что Великобритания делает достижение торгового соглашения с ЕС маловероятным,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Великобритания делает заключение торгового соглашения на данный момент маловероятным", - сказал он, подчеркнув, что Брюссель и Лондон "все еще далеки" от достижения сделки по новым отношениям.

Барнье считает, что Великобритания и Евросоюз могут провалить переговоры.

"Риск (провала переговоров - прим. ТАСС) объективно есть", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли переговоры закончиться без соглашения.