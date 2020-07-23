Балет “Кармен-сюита” будет показан на онлайн-площадке

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна онлайн представит любителям искусства одноактный балет “Кармен-сюита”, поставленный на основе оперы Жоржа Бизе, оркестрованнoй Родионом Щедриным.

Как передает «Арменпресс», постановка будет представлена на официальной странице театра в Facebook 24 июля в 20:00. Видеозапись будет доступна в течение 24 часов.

Список исполнителей:

Партию Кармен исполняет заслуженная артистка Армении Сюзанна Пирумян, Хосе - заслуженный артист Севак Аветисян, в роли Эскамилио - Андраник Абовян, офицера - Гарегин Бабелян.

Постановщик - заслуженный артист Армен Григорян, дирижер - Арутюн Арзуманян.

Балет “Кармен” впервые был поставлен в 1845 году под названием “Кармен и тореадор”. Основой сюжетной линии стала свободная, безудержная и жертвенная любовь молодого солдата Хосе к красавице Кармен, ценящей превыше всего собственную свободу. Кармен, увлекшись тореадором, погибает от руки любимого человека, который убивает ее в порыве ревности.

Образ Кармен родился в новелле Проспера Мериме и получил вторую жизнь в одноименной опере Жоржа Бизе. Свободолюбивую, страстную цыганку мечтала сыграть легендарная Майя Плисецкая. С этой просьбой она обратилась к кубинскому балетмейстеру Альберто Алонсо. Ее мечта совпала с давнишним желанием Алонсо. Родион Щедрин всего за 20 дней сделал оркестровку. Перефразировав известные отрывки, композитор из музыкального материала оперы составил сюиту из 13 номеров, сохранив основные принципы этого жанра (набор образных, темповых, тембровых, жанровых комбинаций и противопоставлений). “Кармен-сюита” - одноактный балет.

В оркестровку Щедрин включил ударные, напоминающие звучание испанских народных инструментов, и струнные, представляющие самые яркие страницы оперы.

Подготовила Анжела Амбарцумян